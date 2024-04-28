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РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

Юрий Берендий
28 апреля 2024, 10:09
В ВСУ отметили, что для проведения разведывательных мероприятий над территорией Украины, российские оккупанты применяют широкий спект различных типов БпЛА.
РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ
Силами ПВО был уничтожен 1 из 5 БпЛА "неустановленного типа" / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Телеграм-канал Цаплиенко

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину 4-мя ударными дронами типа "Шахед" и пятью дронами неустановленного типа с временно оккупированной части Херсонщины. Один из БпЛА неустановленного типа, вероятно разведывательных, удалось сбить силам ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Вчера было сбитие. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически чуть ли не ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивают (силы обороны Украины, - ред) и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями", - рассказал он.

По словам Плетенчука, РФ на территории Украины активно использует различные типы разведывательных дронов.

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"Обычно, "Орлан-10", уже хорошо знакомые. Это дроны ZALA, SuperCam, гораздо реже можно увидеть "Форпост" и Qods Mohajer-6 иранского производства. Последний, в основном, работает над акваторией Черного моря", - добавил спикер.

По его данным, большинство патрулирований вокруг временно оккупированного Крыма осуществляется пилотируемой авиацией, включая самолеты Бе-й, АН-ы, а также постоянно присутствуют "Су" и МиГи, которые выполняют разведку и могут наносить удары.

Что известно об атаке на территорию Украины 28 апреля

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещук в своем Телеграмм-канале сообщил, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с применением четырех БпЛА типа "Шахед", зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ и пятью дронами неустановленного типа.

Отмечается, что в результате операции с использованием зенитных ракетных подразделений и расчетов мобильных огневых групп Воздушных Сил, все четыре "Шахеда" были в пределах Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей.

"Один беспилотник неустановленного типа был уничтожен военными огневыми группами Сил обороны Украины на Николаевщине", - указал Олещук.

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ
Детали атаки РФ по территории Украины 28 апреля / Инфографика: ВС ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на субботу, 27 апреля. Атака состоялась с применением крылатых, баллистических ракет и ракет типа "Кинжал" и направлялась на объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что одна из ракет, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины упала на территории примерно в 15 км от границы с Польшей.

Российские оккупанты также атаковали ракетами украинские энергетические объекты. Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий этих атак. Компания ДТЭК показала поврежденные энергетические объекты, которые подверглись разрушению 27 апреля.

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