Остались руины: ДТЭК показала разрушенные ракетами энергообъекты

Российские оккупанты ударили ракетами по энергетическим объектам в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

https://glavred.info/ukraine/ostalis-ruiny-dtek-pokazala-razrushennye-raketami-energoobekty-10561037.html Ссылка скопирована

ДТЭК показала разрушенные энергообъекты / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали ракетами украинские энергообъекты. Спасатели и энергетики до сих пор пытаются ликвидировать последствия массированной российской атаки. Об этом сообщает ДТЭК.

"Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится. Продолжаем борьбу, каждый на своем месте", - говорится в сообщении.

ДТЭК показала энергообъекты, которые были разрушены 27 апреля.

видео дня

Ракетный удар по энергообъектам - что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары по энергообъектам Украины. Он отметил, что оккупанты выпустили 34 ракеты различных типов. Основной целью были различные объекты отрасли.

"И электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз ... Сейчас во многих наших областях - Львовщина, Франковщина, Харьков и область, Днепровщина, - в некоторых наших регионах работают энергетики, ремонтные бригады. Все необходимые службы задействованы, чтобы восстановить генерацию и распределение, которые разрушили российские удары. Максимум возможного обязательно будет сделано. И я благодарю всех, кто работает сейчас, работал весь день", - сказал Зеленский.

Обстрел Украины 27 апреля - последние новости

Напомним, что РФ ударила ракетами по четырем областям. Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой, а также применял ракеты "Кинжал". Россияне нанесли ночной удар по Салтовскому району Харькове. В результате пострадало лечебное учреждение.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак. Российские оккупанты в ночь на субботу, 27 апреля, запустили по Украине 34 ракеты, сбить удалось лишь часть из этого количества. Сейчас Украина больше всего нуждается в трех видах вооружения.

В ВСУ назвали цели ударов. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на этот раз враг использовал "Калибры", но не атаковал дронами-камикадзе типа Shahed. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты.

Страна-агрессор Россия атаковала объект инфраструктуры под Днепром. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту, после чего там вспыхнул пожар.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред