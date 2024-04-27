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ГУР осуществило мощную кибератаку: сервисы АО "МТТ" недоступны во многих регионах РФ

Руслана Заклинская
27 апреля 2024, 19:31
В результате атаки ГУР на российскую компанию сервисы предприятия во многих регионах России перестали работать.
ГУР осуществило мощную кибератаку: сервисы АО 'МТТ' недоступны во многих регионах РФ
Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В ночь с 26 на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и ГУР совершили масштабную кибератаку на российскую телекоммуникационную компанию АО "МТТ". Она является дочерним предприятием АО "МТС". Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отметил собеседник издания в спецслужбах, украинские киберспециалисты заранее получили доступ к сетевому оборудованию "МТТ", что позволило им подготовить мощную атаку. А в ночь на 27 апреля хакеры осуществили мощную кибератаку на все захваченные устройства.

Целью атаки было уничтожение программного обеспечения и конфигурационных файлов российской компании. В результате атаки сервисы предприятия во многих регионах России перестали работать. В частности, провайдер прекратил предоставление услуг в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волге, Уфе и Калининграде.

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Восстановление оборудования требует физического подключения к каждому устройству. Это может занять недели, поскольку довольно большая география расположения.

Что известно об АО "МТТ"?

"МТТ" (Межрегиональный ТранзитТелеком) является крупным российским телекоммуникационным провайдером, который обслуживает тысячи корпоративных и миллионы частных клиентов. Компания входит в ТОП-10 крупнейших российских телекоммуникационных предприятий.

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Напомним, 8 февраля ГУР осуществило успешную кибератаку против российских оккупантов, из-за чего враг потерял доступ к серверам программного обеспечения для управления беспилотниками.

Также 12 декабря мобильный оператор Киевстар столкнулся с масштабным сбоем, что повлекло проблемы с сетью по всей стране. Абоненты сообщали об отсутствии сети. Официальный сайт компании Киевстар перестал работать.

Как сообщал Главред, за масштабной кибератакой на сеть "Киевстар" стоят несколько хакерских групп, вероятно связанных с финансовой поддержкой со стороны России и Ирана. Группа "Солнцепек", которая взяла на себя ответственность за атаку, не является главным исполнителем.

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