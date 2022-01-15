Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – Reuters

Украинцев предупредили о последствиях кибератак / IBTimes UK, УНИАН

Кибератаки на Украину могут иметь серьезные последствия - лишить население света, тепла и денег. Американские эксперты предупреждают, что будущие атаки могут быть намного серьезнее, чем на этой неделе.

В частности, в материале Reuters "Без света, без тепла, без денег - такова жизнь в Украине во время кибервойны" говорится, что атака на правительственные сайты может стать подготовкой для более серьезных атак.

"Поскольку напряжение растет, мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — цитирует агентство аналитика по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джона Халтквиста.

По его мнению, такие разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

Читайте такжеРоссия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИДо недавнего времени атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью, пишет Reuters, но российские хакеры за последние два года стали более интенсивно атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это приводило к смерти пациентов.

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При этом подчеркивается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то последует еще больше кибератак. Но скорее всего они не будут фатальными.

Хакерская атака на Украину

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Украинские правоохранители уже занимаются расследованием кибератаки на государственные сайты Украины.

Судя по первым результатам, к кибератаке может быть причастна Россия.

"Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.