В СБУ нашли признаки причастности России к кибератаке на госсайты

Российские хакеры могли атаковать госсайты Украины - СБУ / IBTimes UK

Украинские правоохранители занимаются расследованием кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла минувшей ночью.

Судя по первым результатам, к кибератаке может быть причастна Россия.

"Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

Также в спецслужбе отметили, что расследование продолжится и на выходных.

"Все детали события документируются в рамках ранее открытого уголовного производства", - добавили в СБУ.

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Как известно, сегодняшняя кибератака на госсайты стала самой мощной за последние четыре года.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

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