В СБУ нашли признаки причастности России к кибератаке на госсайты

Предполагается, что это дело рук российских хакеров.
Украинские правоохранители занимаются расследованием кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла минувшей ночью.
Судя по первым результатам, к кибератаке может быть причастна Россия.
"Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.
Также в спецслужбе отметили, что расследование продолжится и на выходных.
"Все детали события документируются в рамках ранее открытого уголовного производства", - добавили в СБУ.
Как известно, сегодняшняя кибератака на госсайты стала самой мощной за последние четыре года.
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.
Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.
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