Мощная атака хакеров: в Украине "легли" еще несколько госресурсов

Хакеры атаковали сайты органов власти / Reuters

В Украине зафиксирована мощная кибератака на ряд официальных сайтов государственных структур.

В пятницу, 14 января, сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, а также Единый реестр судебных решений подверглись хакерской атаке и не работают. При попытке загрузки сайты не активны, передают Українськi Новини.

Отмечается, что сайт Единого реестра судебных решений также не загружается.

Журналисты узнали, что также не работает портал Судебная власть.

При этом сайт Конституционного суда функционирует в обычном режиме.

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Как добавляет издание Корреспондент, что не работал и интернет-ресурс Офиса генпрокурора. Уточним, что по состоянию на 16:20 сайт снова работает.

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Массовая хакерская атака

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

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