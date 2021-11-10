Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

21-летнему парню все еще грозит тюремный срок / facebook.com/eugene.enin

Парень, задержанный за создание фейковой "Дії", занимается в министерстве цифровой трансформации проектом, который должен привлечет молодежь к процессам цифровизации и стал советником одного из заместителей главы Министерства цифровой трансформации.

"Хакером его трудно назвать, потому что он не базу сломал, а просто дизайн сделал… Сейчас многие делают дизайн, похожий на "Дию", и говорят, что это фейковая "Дию". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажет, что он сделал фейковый Фейсбук", - рассказал Федоров в комментарии "УП" о 21-летнем жителе Запорожья, которому удалось подделать приложение.

Читайте такжеВ Харькове подросток создал фейковую "Дію" и продавал фальшивые документыМинистр также отметил, что вину парня должен определить суд.

Сейчас он является советником на общественных началах у одного из заместителей министра. В то же время Федоров сказал, что это был единственный случай, когда министерство поступило подобным образом.

"Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает", – сказал министр.

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Напомним, о подделке программы стало известно 25 октября. Копия приложения предназначалась для покупки несовершеннолетними лицами алкоголя и сигарет в магазинах.

Киберполиция обнаружила 21-летнего злоумышленника спустя несколько дней, когда тот принимал средства за использование приложения на обычную физическую карту банка. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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