В Минцифре рассказали, когда субсидии и пенсии можно будет оформить через "Дию"

Субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью РБК-Украина.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

"Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через „Дію", это очень чувствительная и важная тема… Наконец, Министерство социальной политики полностью готово к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре представим субсидию и другие социальные услуги", — пообещал Баник.

Баник говорит, что при этом презентация "субсидий в смартфоне" состоится уже совсем скоро ‒ в ноябре нынешнего года.

По словам чиновника, во время презентации будет представлен целый пул услуг в приложении "Дия", которые касаются социального страхования, а также оформления пенсий онлайн.

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"Офлайн это в любом случае будет существовать… Но в онлайне через портал это будет гораздо удобнее", — добавил Баник.

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Напомним, ранее Мстислав Баник рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время получения различных услуг.

"Всего в Украине около 2500 услуг. Есть такие массовые, как субсидия, которую получают 1,5 млн человек в год, а есть услуги, которые получает две сотни людей в год. Случаются и ситуации, когда одна и та же услуга в 10 регионах может называться по-разному и с этим есть определенные сложности, потому что нет единого каталога услуг", — подытожил он.

Полную версию интервью Мстислава Баника для Главреда читайте здесь