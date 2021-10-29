В Минцифре рассказали, когда субсидии и пенсии можно будет оформить через "Дию"

Представитель Минцифры Мстислав Баник говорит, что презентация нового проекта "субсидии в смартфоне" состоится уже в самом ближайшем будущем.
Субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью РБК-Украина.
По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.
"Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через „Дію", это очень чувствительная и важная тема… Наконец, Министерство социальной политики полностью готово к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре представим субсидию и другие социальные услуги", — пообещал Баник.
Баник говорит, что при этом презентация "субсидий в смартфоне" состоится уже совсем скоро ‒ в ноябре нынешнего года.
По словам чиновника, во время презентации будет представлен целый пул услуг в приложении "Дия", которые касаются социального страхования, а также оформления пенсий онлайн.
"Офлайн это в любом случае будет существовать… Но в онлайне через портал это будет гораздо удобнее", — добавил Баник.
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Напомним, ранее Мстислав Баник рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время получения различных услуг.
"Всего в Украине около 2500 услуг. Есть такие массовые, как субсидия, которую получают 1,5 млн человек в год, а есть услуги, которые получает две сотни людей в год. Случаются и ситуации, когда одна и та же услуга в 10 регионах может называться по-разному и с этим есть определенные сложности, потому что нет единого каталога услуг", — подытожил он.
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