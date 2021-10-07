"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

Всего в Украине около 2500 услуг / УНИАН

В приложении "Дія" для украинцев станут доступными многие социальные услуги. На данный момент на портале "Дія" доступно свыше 70 электронных услуг.

Как рассказал в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, ряд нововведений панируется запустить этой осенью.

"Сейчас у нас есть услуги для бизнеса, осенью станут доступными многие социальные услуги. В том числе надеемся, что удастся реализовать субсидии, льготы, услуги для ветеранов, матерей-одиночек и в целом можно будет считать, что подавляющее большинство тем из жизненных ситуаций человека будет закрыто", — отметил Баник.

Также он подчеркнул, что на данный момент на портале "Дія" доступно свыше 70 электронных услуг, а в мобильном приложении доступны 12 цифровых документов.

Читайте такжеНовая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома"Некоторые, как, например, замена водительского удостоверения, есть только в мобильном, потому что это коротко, удобно и есть водительские документы. То есть в целом мы дошли где-то до 80 услуг. Сказать точно, сколько услуг составляет 100% в Украине сложно, потому что в связи с децентрализацией, есть особенности - случается, что на местах одна и та же услуга может называться по-разному", — пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Также Баник рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время получения различных услуг.

"Всего в Украине около 2500 услуг. Есть такие массовые, как субсидия, которую получают 1,5 млн человек в год, а есть услуги, которые получает две сотни людей в год. Случаются и ситуации, когда одна и та же услуга в 10 регионах может называться по-разному и с этим есть определенные сложности, потому что нет единого каталога услуг", — подытожил Мстислав Баник.