В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить

"Желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней. / facebook/diia.gov.ua/

У пользователей приложения "Дия" на платформе Android появилась возможность получить электронную версию так называемого "желтого" внутреннего ковид-сертификата, свидетельствующего о прививке одной дозой вакцины.

"Желтый" COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней. Сгенерировать сертификат можно в тот же день, когда получили первую дозу вакцины, пишет пресс-служба приложения в своем Telegram-канале.

Как получить желтый сертификат в Дия

нажать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

дать согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";

когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Как сообщал Главред, 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат имеет две опции (так называемые "желтый" или "зеленый"). Так называемый "желтый" сертификат имеет информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

СOVID-сертификаты имеют цветные отметки исключительно в цифровом формате печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.

Напомним, что Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому украинцы смогут безопасно посещать страны ЕС.