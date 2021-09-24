Украинцы уже могут распечатать СOVID-сертификаты на портале "Дія": пошаговая видеоинструкция

СOVID-сертификаты уже на портале "Дія" / УНИАН

Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам новую возможность – теперь COVID-сертификаты можно скачать прямо из программы. Документ можно получить без "Дія.Підпису".

Справка. СOVID-сертификат – это документ в "Дія", подтверждающий статус вакцинированного человека. С ним бизнес сможет продолжить работать, а люди смогут посещать массовые мероприятия, водить детей в детский сад и школы.

Получить сертификат можно всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Для этого необходимо:

авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)

нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"

подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом

когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом по электронной почте.

Как правильно распечатать и составить международный СOVID-сертификат рассказано в видеоролике:

Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Срок его действия составит 120 дней. Такая услуга пока доступна только для пользователей iOS.

Для того чтобы сгенерировать "желтый" сертификат, необходимо:

обновить приложение до последней версии в AppStore;

нажать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

дать согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";

когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Ранее сообщалось, что те, кто переболел коронавирусом, сможет получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификатов не будет различий по цвету.

Напомним, что Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому украинцы смогут безопасно посещать страны ЕС.