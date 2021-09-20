Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату

Когда переболевшие коронавирусом люди получат COVID-сертификат / Приложение ДІЯ

Те украинцы, которые переболели коронавирусом, получат COVID-сертификат ориентировочно в октябре. Этот сертификат не будет отличаться по цвету от сертификата вакцинации, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Он в активной разработке. Не будет различий в цвете, потому что речь не о вакцине и не о прививке. У тех, кто переболел, будут антитела от болезни. То есть это те, которые не вакцинировались еще, но переболели уже", – передает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.

В Минцифре также подчеркнули, что COVID-сертификаты смогут получить такие группы украинцев:

вакцинированные,

те, кто переболел,

те, у кого отрицательный ПЦР-тест.

Добавим, что в приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов – "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" – о полном курсе.

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В желтой зоне заведения смогут посещать не только вакцинированные

20 сентября Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.

Теперь для того, чтобы подтвердить безопасность посещения общественных заведений можно представить один из одобренных документов, а не только сертификат о вакцинации:

международное свидетельство о вакцинации,

"Желтый" или "зеленый" внутренний COVID-сертификат,

справка 063/у (карта профилактических прививок),

действующая справка об отрицательном результате (72 ч.),

ПЦР-тест или экспресс-тестирование на антиген

По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.