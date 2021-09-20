Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату

Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября.
Те украинцы, которые переболели коронавирусом, получат COVID-сертификат ориентировочно в октябре. Этот сертификат не будет отличаться по цвету от сертификата вакцинации, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Он в активной разработке. Не будет различий в цвете, потому что речь не о вакцине и не о прививке. У тех, кто переболел, будут антитела от болезни. То есть это те, которые не вакцинировались еще, но переболели уже", – передает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.
В Минцифре также подчеркнули, что COVID-сертификаты смогут получить такие группы украинцев:
- вакцинированные,
- те, кто переболел,
- те, у кого отрицательный ПЦР-тест.
Добавим, что в приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов – "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" – о полном курсе.
В желтой зоне заведения смогут посещать не только вакцинированные
20 сентября Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.
Теперь для того, чтобы подтвердить безопасность посещения общественных заведений можно представить один из одобренных документов, а не только сертификат о вакцинации:
- международное свидетельство о вакцинации,
- "Желтый" или "зеленый" внутренний COVID-сертификат,
- справка 063/у (карта профилактических прививок),
- действующая справка об отрицательном результате (72 ч.),
- ПЦР-тест или экспресс-тестирование на антиген
По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.