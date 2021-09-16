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Махинации со справками и прививками: в Украине усилят наказание за подделку COVID-сертификатов

16 сентября 2021, 14:08

Люди, у которых на руках поддельные документы, представляют угрозу для общества, считают в Минздраве.

вакцинация
В Украине усилят наказание за подделку справок о противопоказании человека к прививку от коронавируса - Минздрав / УНИАН

В Украине готовят законодательный акт, на базе которого будет ужесточена ответственность за махинации с медицинскими документами. Речь идет, в том числе, о свидетельствах о вакцинации от COVID-19 и справках о противопоказаниях человека к прививке. Люди с поддельными документами представляют угрозу для общества, ведется работа по выявлению противоправных действий. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ведомстве пришли к выводу, согласно которому в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом появляется все больше сведений о подделке медицинских документов. Такие махинации наказываются законом, а люди с подобными документами несут угрозу обществу.

"Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия ее действий могут быть крайне тяжелые", - отметили в ведомстве.

На данный момент министерство, совместно с Нацполицией и Службой безопасности Украины работают над выявлением инцидентов, связанных с подделкой документов по вакцинации от коронавируса. Все подобные случаи расследуются тщательным образом.Читайте такжеОбязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

"Сейчас готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов", - подчеркнули в Минздраве и призвали граждан сообщать о подобных противоправных действиях в полицию.

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Напомним, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин предупредил, что медицинским сотрудникам, которые причастны к махинациям с COVID-документами, грозит отлучение от профессиональной деятельности или тюремный срок.

COVID-cертификаты в Украине

Более 100 тысяч граждан Украины уже сделали себе коронавирусные сертификаты в приложении Дія. Две прививки против вируса получили более 6 миллиона человека.

В стране используются желтый и зеленый сертификаты вакцинации. Первый документ выдается после того одной прививки от COVID-19. Второй сертификат можно получить после полного курса вакцинации, предусматривающего две инъекции.

Украинцы могут получить международный сертификат вакцинации, благодаря которому можно посещать страны Евросоюза в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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