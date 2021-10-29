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Парня, сделавшего фейковую Дию, берут на стажировку в Минцифру

29 октября 2021, 07:16
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Хакеру дали возможность исправится и направить знания в нужное русло.

Парню все еще грозит тюремный срок / facebook.com/eugene.enin

Разработчику фейковой версии приложения "Дія" предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Глава ведомства Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что с ним связался Антон Геращенко, который и организовал им встречу.

"У людей сформировался образ, что хакеры, взломщики и мошенники в интернете — это анархисты в маске Гая Фокса, которые хотят свергнуть какое-то мировое правительство и погрузить мир в неконтролируемый хаос. Реальность же совсем другая. Передо мной сидел 21-летний парень. Немного стеснительный, но очень умный, начитанный. Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma", - рассказал Федоров.

Второй шанс

По его словам, таким образом парню дали возможность исправится и направить знания в нужное русло.

"Он поработает у нас до суда над парой социально-значимых проектов, покажет себя. Одни из первых задач — сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его способности в нужное русло", - поделился министр.

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А как же наказание?

Михаил Федоров уточнил, что от ответственности хакер не уйдет.

"Что касается наказания, то парень понесет его. Какое — решит суд. Мы планируем ряд проектов для открытия возможностей развития молодым ребятам. И не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот канал попадания в Минцифру больше не работает", - подытожил Федоров.

Читайте также"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"Напомним, о подделке программы стало известно 25 октября. Копия приложения предназначалась для покупки несовершеннолетними лицами алкоголя и сигарет в магазинах.

Киберполиция обнаружила 21-летнего злоумышленника спустя несколько дней, когда тот принимал средства за использование приложения на обычную физическую карту банка. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДІЯ приложение Михаил Федоров
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