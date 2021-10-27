Полиция поймала парня, который сделал и продавал фальшивую "Дию"

21-летний житель Запорожской области самостоятельно продавал фальшивое приложение "Дия" через социальные сети за сумму около 100 гривен.
Украинские правоохранители установили разработчика фальшивого приложения для системы Android, которое копирует официальное программное обеспечение цифровых государственных услуг Дия. Об этом в среду, 27 октября, сообщили представители пресс-службы Национальной полиции.
Приложение, которое полностью повторяло дизайн Дии, содержало в себе целый ряд поддельных цифровых документов ‒ в частности, "зеленый" COVID-сертификат, который свидетельствует о якобы прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, у приложения была функция редактирования данных, которая давала несовершеннолетним возможность менять свой возраст и, соответственно, незаконным образом приобретать пачки сигарет и алкогольные напитки.
Разработчиком фейковой Дии оказался 21-летний житель Запорожской области. Он же самостоятельно продавал ее через социальные сети за сумму около 100 гривен. В настоящее время полиция пытается установить весь круг лиц, которые приобрели указанное приложение.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем или компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.
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Напомним, ранее, весной нынешнего года, сообщалось о том, что в выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19.
Но это касается лишь тех, которым удалось записаться на прививку через портал либо приложение Дия.