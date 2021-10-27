Полиция поймала парня, который сделал и продавал фальшивую "Дию"

Приложение Дія / УНИАН

Украинские правоохранители установили разработчика фальшивого приложения для системы Android, которое копирует официальное программное обеспечение цифровых государственных услуг Дия. Об этом в среду, 27 октября, сообщили представители пресс-службы Национальной полиции.

Приложение, которое полностью повторяло дизайн Дии, содержало в себе целый ряд поддельных цифровых документов ‒ в частности, "зеленый" COVID-сертификат, который свидетельствует о якобы прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, у приложения была функция редактирования данных, которая давала несовершеннолетним возможность менять свой возраст и, соответственно, незаконным образом приобретать пачки сигарет и алкогольные напитки.

Разработчиком фейковой Дии оказался 21-летний житель Запорожской области. Он же самостоятельно продавал ее через социальные сети за сумму около 100 гривен. В настоящее время полиция пытается установить весь круг лиц, которые приобрели указанное приложение.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем или компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее, весной нынешнего года, сообщалось о том, что в выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19.

Но это касается лишь тех, которым удалось записаться на прививку через портал либо приложение Дия.