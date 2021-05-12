Степанов назвал дату доставки в Украину новой партии вакцины Pfizer

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов сказал, что партию препарата от коронавируса привезут в Украину в рамках международного проекта COVAX.
В Украину в ближайшие дни (17 мая) поступит новая большая партия вакцины против коронавируса COVID-19 производства фармацевтической компании Pfizer. Об этом заявил руководитель украинского Минздрава Максим Степанов в эфире канала Украина 24.
По словам министра, препарат привезут в Украину в рамках международного проекта COVAX.
"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", − сказал он.
Кроме того, в ближайшее время в Украину по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.
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Вакцинация от коронавируса в Украине:
- Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата
- 25 апреля главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину. В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.
- 23 апреля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.
Автор: Дмитрий Видоменко