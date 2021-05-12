Степанов назвал дату доставки в Украину новой партии вакцины Pfizer

Максим Степанов / УНИАН

В Украину в ближайшие дни (17 мая) поступит новая большая партия вакцины против коронавируса COVID-19 производства фармацевтической компании Pfizer. Об этом заявил руководитель украинского Минздрава Максим Степанов в эфире канала Украина 24.

По словам министра, препарат привезут в Украину в рамках международного проекта COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", − сказал он.

Кроме того, в ближайшее время в Украину по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: