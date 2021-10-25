"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

Дия / Минцифры

В Украине мошенники создали поддельную копию приложения "Дия", пользователи которого могут вносить нужные им данные в официальные документы, сгенерированные украинскими органами властями. Об этом сообщает портал Gagadget.

Приложение пока действует на операционной системе Android и в него уже внесены данные о поддельном студенческом билете, паспорте гражданина Украины в форме ID-карты, идентификационный код и водительское удостоверение.

Мошенники утверждают, что приложение не вызывает озабоченности и подозрений у продавцов, поэтому подростки свободно покупают в магазинах спиртное и сигареты.

Кроме того, в фейковое приложение также внесены поддельные COVID-сертификаты внутреннего образца, которые и свидетельствуют о прохождении полного, в две дозы, курса вакцинации.

Ранее приложение продавали за 80 гривен, но в последнее время цена выросла до 120 гривен. Софт рекламируют в фейковом Telegram-канале, где сейчас зарегистрированы около четырех тысяч участников, а также в Facebook.

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Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет.

Кроме того, Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих. Целью ведомства, утверждает его руководитель Виктор Ляшко, является вакцинация от коронавируса 50% взрослых украинцев уже до конца 2021 года.