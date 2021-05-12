Шмыгаль пояснил, кто и когда в Украине может уколоться от COVID-19 через Дию

По словам премьера, Всемирный банк выделил Украине 90 миллионов долларов США, которые, в частности, пойдут и на кампанию по вакцинации.
В выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19. Но это касается лишь тех, которым удалось записаться на прививку через портал Дия. Об этом рассказал на заседании правительства 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, говорит чиновник, в ближайшее время эти люди смогут получить приглашении и пройти в кабинеты прививок.
Также Шмыгаль добавил, что Всемирный банк выделил Украине 90 миллионов долларов США, которые, в частности, пойдут и на кампанию по вакцинации. Всего же в нынешнем году власти официального Киева получит более 40 миллионов доз вакцины.
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Вакцинация в Украине: новости
- В Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
- Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих. Целью Минздрава является вакцинация от коронавируса 50% взрослых украинцев уже до конца 2021 года, утверждает Виктор Ляшко.
- Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата
- 25 апреля главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину. В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.
- 23 апреля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.
Автор: Дмитрий Видоменко