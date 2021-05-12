Шмыгаль пояснил, кто и когда в Украине может уколоться от COVID-19 через Дию

Денис Шмыгаль / УНИАН

В выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19. Но это касается лишь тех, которым удалось записаться на прививку через портал Дия. Об этом рассказал на заседании правительства 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, говорит чиновник, в ближайшее время эти люди смогут получить приглашении и пройти в кабинеты прививок.

Также Шмыгаль добавил, что Всемирный банк выделил Украине 90 миллионов долларов США, которые, в частности, пойдут и на кампанию по вакцинации. Всего же в нынешнем году власти официального Киева получит более 40 миллионов доз вакцины.

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