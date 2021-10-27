Вместо тюрьмы в IT: в Минцифры предложили необычное наказания создателю фейковой "Дии"

21 летнего мошенника уже поймали / Минцифры

Разработчика фейкового приложения "Дия", которого 27 октября задержала полиция, предложили отправить на исправительные работы.

С таким предложением выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Помните мошенника, который создал фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле "Дии"? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы его найти. (...) Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", – написал министр.

Фейковое приложение "Дія"

О подделке программы стало известно 25 октября. Копия приложения предназначалась для покупки несовершеннолетними лицами алкоголя и сигарет в магазинах. Киберполиция искала 21-летнего злоумышленника несколько дней и обнаружила, когда тот принимал средства за использование приложения на обычную физическую карту банка. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Читайте также"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"Напомним, ранее, весной нынешнего года, сообщалось о том, что в выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19. Но это касается лишь тех, которым удалось записаться на прививку через портал либо приложение Дия.