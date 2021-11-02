Минцифры открыло в Киеве пункты поддержки "Дии", где помогают сделать COVID-сертификат: адреса

Приложение "Дия" / Минцифры

В Киеве открылись пункты поддержки "Дия", где помогут сразу после вакцинации сформировать COVID-сертификат. Об этом написал на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", – пишет чиновник.

Сейчас центры поддержки работают в центрах вакцинации по таким адресам:

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Вокзальная, 1;

‎Торговый центр River Mall, Днепровская набережная, 12.

"Через несколько дней скажем еще о двух новых пунктах поддержки, которые мы запускаем. Украинцы начинают массово вакцинироваться и генерировать сертификаты. Это утешительные новости, ведь чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", – добавил Федоров.

Чиновник напомнил, что отныне для того, чтобы сгенерировать в "Дии" COVID-сертификат, не нужно создавать электронную подпись. Нужно просто зайти в приложение или на портал и нажать "получить сертификат".

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"Сертификат сгенерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не нужно", – отметил министр.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.

Писали также, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.