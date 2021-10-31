Электронная подпись не нужна: украинцам упростили получение COVID-сертификатов

Упрощен процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи.
Процесс генерации COVID-сертификатов на портале Дія упрощен. Для получения документа больше не нужно подписывать лицом запрос на сертификат.
Как рассказал в Telegram министер цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользования функцией необходимо обновить приложение.
"Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи", - подчеркнул глава Минцифры
Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).
Как теперь: нужно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат" и документ приходит.
Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно, пояснил Федоров.
"Важно. Необходимо обновить приложение", - добавил министр.
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