Электронная подпись не нужна: украинцам упростили получение COVID-сертификатов

Приложение Дія произошли изменения / УНИАН

Процесс генерации COVID-сертификатов на портале Дія упрощен. Для получения документа больше не нужно подписывать лицом запрос на сертификат.

Как рассказал в Telegram министер цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользования функцией необходимо обновить приложение.

"Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи", - подчеркнул глава Минцифры

Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Как теперь: нужно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат" и документ приходит.

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Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно, пояснил Федоров.

"Важно. Необходимо обновить приложение", - добавил министр.

Новость обновляется.