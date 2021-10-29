В метро Киева озвучили штрафы за пользование транспортом без COVID-сертификата

В метро рассказали о штрафах на время локдауна / ua.depositphotos.com

В период жесткого карантина в столице, с 1 ноября воспользоваться метро и другими видами транспорта смогут только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса, или отрицательными ПЦР/экспресс-тестами, или документами о выздоровлении.

Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы, сообщали в пресс-службе Киевского метрополитена.

В столичной подземке напомнили, что штрафы предусмотрены постановлением Кабмина №1236 от 9 декабря 2020-го.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн", - говорится в публикации.

В киевском метрополитене призвали граждан учитывать все риски, соблюдать карантинные ограничения и "беречь себя и близких".

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Сумма штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.

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Ранее Главред писал о том, что в Национальной полиции Украины с 23 сентября по 25 октября было составлено 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

Административные протоколы составляли в большинстве случаев в отношении юридических лиц.