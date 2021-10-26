Без маски светит крупный штраф: в Украине начались массовые карантинные рейды

Карантин в Украине / pixabay

В Украине из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом за отсутствие или отказ носить маску в общественном месте будут штрафовать.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, украинцам грозит штраф от 170 до 255 гривен. Это касается и ношения масок в транспорте.

Как сообщается, за последние два дня, 23-25 октября, было составлено 4 888 админпротоколов за нарушение правил карантина и 40 581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

"Административные протоколы составляли в большинстве по отношению к юридическим лицам. Речь идет о ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил по карантину людей" УКУ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф: для граждан это от 17 000 до 34 000 гривен, для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривен.

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Карантин в Украине

"Красная" зона карантина в Украине до конца недели может включать 13 областей. Риск тотального локдауна в стране присутствует, однако вряд ли власти максимально усилят карантинные мероприятия даже в том случае, если "красными" станут 70% регионов страны, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в "красной" зоне окажутся все регионы страны.