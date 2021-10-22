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Локдаун в Украине и красные зоны: в Минздраве назвали сценарий по карантину в стране

22 октября 2021, 16:09
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Власти наблюдают за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Украине и точечно усиливают карантин на уровне некоторых регионов.

Кузин
Локдауна в Украине пока не будет, карантин будет усиливаться точечно на уровне регионов - Кузин / УНИАН

В Министерстве здравоохранения на данный момент не обсуждается перспектива запуска жесткого карантина в Украине. Перспективы введения локдауна зависят от эпидемиологических показателей, прописанных в постановлении Кабмина. В зависимости от ситуации, будет рассматриваться вопрос, нужно или не нужно усиливать меры в тех областях, где уже установлена красная зона. При этом на данный момент тотального локдауна быть не должно, а карантин будут усиливать точечно. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью телеканалу Дом он рассказал о том, что вопрос максимального ужесточения карантинных мер зависит от эпидемиологических критериев, которые прописаны в постановлении Кабмина. Пока в красной зоне только несколько областей.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет", - уточнил Кузин.

Также он добавил, что в Минздраве пока не обсуждают вопрос введения жесткого карантина, поэтому в ближайшее время резкого усиления противокоронавирусных мер ожидать не следует. Власти сосредоточатся на точечном усилении карантина в регионах.

"Пока это не проговаривается. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас речь идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Карантин в Украине

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. В красной зоне оказались Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября на красный уровень ограничений переходит и Сумская область.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области в скором времени могут оказаться в красной зоне в том случае, если в этих регионах не усилят карантинные мероприятия и не ускорят темпы вакцинации населения.

Киевский градоначальник Виталий Кличко ранее заявил, что уже 22 октября городская комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе Киева в красную зону карантина.

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