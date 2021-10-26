Угроза тотального локдауна и 70% областей в красной зоне: назван сценарий карантина в Украине

Локдауна в Украине не должно быть, однако такой сценарий не исключается - эксперт / УНИАН

Красная зона карантина в Украине до конца недели может включать 13 областей. Риск тотального локдауна в стране присутствует, однако вряд ли власти максимально усилят карантинные мероприятия даже в том случае, если "красными" станут 70% регионов страны. Наиболее критическая ситуация сейчас наблюдается в Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что на данный момент самая сложная ситуация в Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях (регионы вместе с Луганщиной и Черниговщиной, как заявил глава Минздрава Ляшко, в скором времени могут отправиться в красную зону, - ред.). Непростая ситуация и в Харьковской области, где стремительно заполняются больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19.Читайте такжеУжесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону

"Если говорить о зоне риска, там где ситуация наиболее критическая - это Житомирская, Львовская и Хмельницкая области. Также есть ситуация в Харьковской области, где наплывами идет загруженность коек. Харьковская область находится близко к пределу: уровень - до 65% загруженность коек с кислородом, но на ближайшем заседании ТЭБ и ЧС "красный" уровень в Харьковской области применяться не будет", - отметил Ганиченко.

До конца недели в Украине может быть уже 13 регионов "красного" уровня, однако, по мнению эксперта, локдауна в стране не будет даже в том случае, если в красной зоне окажутся 70% областей. Впрочем, риск реализации такого сценария все-таки присутствует.

"Повлияет ли это на то, что в стране будет введен локдаун или нет? Сейчас мы не ожидаем, что с тем, что будет 50-70% регионов в "красной" зоне, что вся страна войдет в "красный" уровень. Есть ли риск? Конечно есть, но пока мы не ожидаем, что это будет фактором, который будет определять, будет ли введен локдаун", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

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Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.