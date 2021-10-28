Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина

В полиции предоставили подробную статистику / УНИАН

В Национальной полиции Украины с 23 сентября по 25 октября было составлено 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

Административные протоколы составляли в большинстве случаев в отношении юридических лиц. Речь идет о ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Нарушение соответствующей статьи влечет ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 000 до 34 000 гривен, для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривен", — напомнили в ведомстве.

Читайте такжеБез маски светит крупный штраф: в Украине начались массовые карантинные рейдыКроме того, игнорирование нормы о наличии защитной маски влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Коронавирус в Украине: в красной зоне карантина уже 15 областей

27 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено ужесточить карантин в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Ограничения вступят в силу с 00:00 30 октября.

Ранее в "красной" зоне оказались Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Ровенская области.