В Минцифры объяснили, как правильно сгенерировать ковид-сертификаты в "Дія"

Как правильно генерировать COVID-сертификаты в "Дія" / facebook/diia.gov.ua/

Карантин из-за коронавируса уже ужесточили многие области и города, в том числе и Киев. Посетить кафе, ресторан, фитнес-клуб и другие общественные места можно при наличии COVID-сертификата.

Государственный сервис "Дія" позволяет сгенерировать сертификат о вакцинации против COVID-19 при помощи разных документов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил нюансы процедуры в cвоем телеграме.

Как правильно генерировать COVID-сертификаты:

Если у вас есть ID-паспорт или заграничный биометрический паспорт – можно сгенерировать сертификат в приложении Дія и на веб-портале Дія.

Если у вас нет ID-паспорта или заграничного биометрического паспорта – можно сгенерировать сертификат только на веб-портале Дія.

Последнее касается также лиц, у которых есть вид на жительство (временное или постоянное).

"Запрос на сертификат можно подписать с помощью технологии Bank ID. Без "подпись лицом" и других видов электронной подписи (для этого нужно обновить приложение до последней версии)", – напомнил министр.

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Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.

Писали также, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.

Вскоре хакера-самоучку, подделавшего "Дію" пригласили на стажировку в Минцифры. В МВД заявили, что несмотря на это, парню все равно придется понести наказание за подделку.