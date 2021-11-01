В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина

Утром в Киеве поездки в общественном транспорте оказались доступны для всех пассажиров.
С понедельника, 1 ноября, в Киеве ужесточили правила проезда в общественном транспорте в связи с переходом столицы в "красную зону" карантинных ограничений.
Ранее столичные чиновникиговорили о том, что в общественном транспорте планируется организовать специальные патрули, которые будут проверять документы, с которыми разрешен проезд. Как пишет Сегодня, утром в Киеве поездки в общественном транспорте оказались доступны для всех пассажиров.
Как работает метро и наземный транспорт в Киеве
Журналисты побывали на линии скоростного трамвая, курсирующего с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу, где ехали все желающие. В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места.
У станции метро Вокзальная собралось несколько сотен человек: Когда открыли двери станции, народ хлынул к эскалатору. Одна из пенсионерок, пройдя турникет, перекрестилась и бодро забежала на эскалатор, но постоянно оглядывалась.
Проверка документов в транспорте: что известно
Уточняется, что на пересадочной станции Майдан Независимости пока также никто не проверял документы. Не исключено, что проверки могут начаться в час пик.
Авторы материала добавили, что атобусы, троллейбусы, маршрутки - в них посадка пассажиров по состоянию на утро понедельникаработали в обычном режиме. Но в некоторых маршрутках есть объявления-предупреждения о том, что с 1 ноября у пассажиров должны быть при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.
Как уточняет Тelegram-канал Pavlovskynews, COVID-документы не будут проверять на входе в транспорт, но за их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей. Штраф за нарушение от 17 тыс. грн.
Журналисты пока не заметили патрули в метро и о "красной" зоне напоминают только расклеенные у входа в метро новые правила.
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Киев в "красной зоне" карантина
Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;