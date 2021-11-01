В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина

В Киеве изменили условия работы общественного транспорта / УНИАН

С понедельника, 1 ноября, в Киеве ужесточили правила проезда в общественном транспорте в связи с переходом столицы в "красную зону" карантинных ограничений.

Ранее столичные чиновникиговорили о том, что в общественном транспорте планируется организовать специальные патрули, которые будут проверять документы, с которыми разрешен проезд. Как пишет Сегодня, утром в Киеве поездки в общественном транспорте оказались доступны для всех пассажиров.

Как работает метро и наземный транспорт в Киеве

Журналисты побывали на линии скоростного трамвая, курсирующего с Борщаговки к центральному железнодорожному вокзалу, где ехали все желающие. В салоне были не только сидящие пассажиры, но и те, кому не хватило места.

У станции метро Вокзальная собралось несколько сотен человек: Когда открыли двери станции, народ хлынул к эскалатору. Одна из пенсионерок, пройдя турникет, перекрестилась и бодро забежала на эскалатор, но постоянно оглядывалась.

Реклама

Проверка документов в транспорте: что известно

Уточняется, что на пересадочной станции Майдан Независимости пока также никто не проверял документы. Не исключено, что проверки могут начаться в час пик.

Авторы материала добавили, что атобусы, троллейбусы, маршрутки - в них посадка пассажиров по состоянию на утро понедельникаработали в обычном режиме. Но в некоторых маршрутках есть объявления-предупреждения о том, что с 1 ноября у пассажиров должны быть при себе документы, подтверждающие COVID-безопасность.

Как уточняет Тelegram-канал Pavlovskynews, COVID-документы не будут проверять на входе в транспорт, но за их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей. Штраф за нарушение от 17 тыс. грн.

Журналисты пока не заметили патрули в метро и о "красной" зоне напоминают только расклеенные у входа в метро новые правила.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами

Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.