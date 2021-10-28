Киев официально внесли в красную зону карантина

Карантин в Киеве / УНИАН

Киев с 1 ноября официально переходит с оранжевой в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Красная зона предполагает ограничения на работу заведений общественного питания, непродовольственных рынков и спортивных залов. Однако запреты не будут действовать для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что ограничения не будут действовать для тех, кто вакцинирован. Речь идет о сотрудниках заведений и их посетителях.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Вакцинируйтесь, чтобы остановить распространение пандемии!" – подчеркнул Немчинов.

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Что запрещено в красной зоне

Работа заведений сферы общепита (кроме адресной доставки и заказов на вынос)

Работа торгово-развлекательных заведений, театров и кинотеатров

Работа учебных заведений, кроме детских садов и младшей школы (однако в Киеве дистанционное обучение ждет и учеников 1-4 классов, о чем сказал Кличко, - ред.)

Запрещается работа непродовольственных рынков, магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

Не должны работать заведения культуры, кроме историко-культурных заповедников

Запрещено проведение мероприятий по плановым госпитализациям, исключение – помощь беременным и людям с онкологическими заболеваниями в случае угроз их жизни.

Что должно работать в красной зоне

Аптеки

Почта

Банки

Автозаправки

Ветеринарные магазины

Продовольственные магазины

Автозаправки

Кому не грозит карантин в красной зоне

Лицам, у которых в наличии внутренний или международный COVID-сертификат, подтверждающий прохождение полноценного курса вакцинации от коронавируса (две прививки). Документальное подтверждение – либо бумажный вариант, либо электронный в приложении Дія.

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Людям, у которых есть справка о том, что они переболели коронавирусом

Карантин в красной зоне не будет распространяться и на тех людей, у которых есть отрицательный тест на COVID-19 (либо ПЦР-тест, либо экспресс-тест на антиген). Срок действия документа – не позже 72 часов до посещения мероприятия.

Кафе, бары, рестораны, ТРЦ и продовольственные магазины могут работать в том случае, если весь их персонал полностью вакцинирован.

Люди в красной зоне могут ходить в вышеуказанные заведения в том случае, если у них есть негативный тест на коронавирус, или прививка от коронавируса, либо документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

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