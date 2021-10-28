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Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку

28 октября 2021, 15:29
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Кроме того, с 1 ноября в Киеве вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.

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Карантин в школах / скриншот

В Киеве из-за тяжелой ситуации с коронавирусом с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, младшие классы также уходят на дистанционку.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме", - заявил Кличко.

Это касается всех учеников с 1 по 11 класс.

"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.

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Кроме того, с 1 ноября в Киеве вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.

Киев решил ограничить посещение ТРЦ для несовершеннолетних.

Так, лица до 18 лет могут зайти в торговый центр только в сопровождении взрослого. Но при этом, у взрослого должен быть сертификат о вакцинации (две дозы) или же тест.

Экстренное обращение мэра Киева Виталия Кличко из-за ситуации с коронавирусом

Карантин в Киеве

Киев принял решение об ужесточении карантина не дожидаясь перевода в "красную" зону.

Ранее были утверждены правила и столица ждала решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.

С 1 ноября вводят ограничения и только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

  • заведения питания,
  • гостинницы,
  • заведения соцзащиты,
  • спортзалы,
  • фитнес-центры,
  • ЦНАПы,
  • управление труда и соцзащиты,
  • управления пенсионного фонда,
  • массовые мероприятия,
  • посещать ТРЦ.

Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.

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Виталий Кличко школы дистанционное образование Карантин в Киеве
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