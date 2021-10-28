Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку

Кроме того, с 1 ноября в Киеве вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.
В Киеве из-за тяжелой ситуации с коронавирусом с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, младшие классы также уходят на дистанционку.
"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме", - заявил Кличко.
Это касается всех учеников с 1 по 11 класс.
"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.
Кроме того, с 1 ноября в Киеве вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.
Киев решил ограничить посещение ТРЦ для несовершеннолетних.
Так, лица до 18 лет могут зайти в торговый центр только в сопровождении взрослого. Но при этом, у взрослого должен быть сертификат о вакцинации (две дозы) или же тест.
Экстренное обращение мэра Киева Виталия Кличко из-за ситуации с коронавирусом
Карантин в Киеве
Киев принял решение об ужесточении карантина не дожидаясь перевода в "красную" зону.
Ранее были утверждены правила и столица ждала решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.
С 1 ноября вводят ограничения и только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания,
- гостинницы,
- заведения соцзащиты,
- спортзалы,
- фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управление труда и соцзащиты,
- управления пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- посещать ТРЦ.
Карантин в Украине
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.