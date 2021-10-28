Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку

Карантин в школах / скриншот

В Киеве из-за тяжелой ситуации с коронавирусом с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, младшие классы также уходят на дистанционку.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме", - заявил Кличко.

Это касается всех учеников с 1 по 11 класс.

"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.

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Кроме того, с 1 ноября в Киеве вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.

Киев решил ограничить посещение ТРЦ для несовершеннолетних.

Так, лица до 18 лет могут зайти в торговый центр только в сопровождении взрослого. Но при этом, у взрослого должен быть сертификат о вакцинации (две дозы) или же тест.

Экстренное обращение мэра Киева Виталия Кличко из-за ситуации с коронавирусом

Карантин в Киеве

Киев принял решение об ужесточении карантина не дожидаясь перевода в "красную" зону.

Ранее были утверждены правила и столица ждала решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.

С 1 ноября вводят ограничения и только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

гостинницы,

заведения соцзащиты,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦНАПы,

управление труда и соцзащиты,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

посещать ТРЦ.

Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.