Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве

Карантин в Киеве усиливается для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы - Кличко / УНИАН

В Киеве с 1 ноября вводятся жесткие карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Посещать заведения общественного питания, спортзалы и торгово-развлекательные центры можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата вакцинации. Такие же требования относятся и к городскому транспорту. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевский градоначальник в ходе своего срочного брифинга в четверг, 28 октября, заявил о серьезном ужесточении карантина в Киеве. Для того, чтобы ездить в транспорте и посещать заведения общественного питания, потребуются либо негативный ПЦР-тест на коронавирус, либо сертификат вакцинации.

Что разрешат в Киеве с ПЦР-тестом и COVID-сертификатом

Посещать заведения общественного питания

Приходить в заведения социальной защиты

Посещать спортивные залы, фитнес-центры

Принимать участие в массовых мероприятиях

Приходить в торгово-развлекательные центры

Городской транспорт

Как заявил Кличко, городской транспорт в Киеве будет работать только при условии предоставления документов о прохождении вакцинации или наличии негативного ПЦР-теста.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся, но ездить в нем должны пассажиры с сертификатом вакцинации или негативным ПЦР-тестом. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно, специальные группы правоохранителей", - сказал мэр, подчеркнув, что дополнительные ограничения в городе вводятся для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Киев пока не перешел в красную зону

Согласно данным Минздрава, Киев продолжает находиться в оранжевой зоне карантинных ограничений. Впрочем, показатели по распространению коронавируса в столице три для подряд соответствуют условиям перевод города в красную зону.

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При этом в связи со сложной ситуацией с COVID-19 в Киеве Кличко попросил государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС перевести столицу в красную зону.

"Решение об отнесении города или региона принимает Госкомиссия. Мы обращаемся к правительству с просьбой принять такое решение", - сказал мэр.

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко 21 октября заявлял, что столица готовится к переходу в красную зону и усиленным противоэпидемиологическим ограничениям. В городе фиксируется ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

28 октября Кличко сообщил, что в связи с ужесточением карантина в Киеве школы с 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение. Ограничения распространяются на учеников младшей и старшей школы – с 1 по 11 класс.

В Киевской городской государственной администрации предупреждали, что новый карантин в Киеве станет "локдауном невакцинированных". Речь идет о том, что с ограничениями столкнутся те лица, которые не сделали прививку против COVID-19.