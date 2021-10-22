Нет прививки от COVID – попал под локдаун: у Кличко заявили об условии по жесткому карантину в Киеве

У Кличко советуют жителям Киева вакцинироваться от коронавируса, чтобы в условиях локдауна не попасть в изоляцию / УНИАН

В Киеве фиксируется значительный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией и госпитализации. Локдаун и красная зона неизбежны. Каждый должен сделать свой выбор: либо "зеленый" сертификат вакцинации и свобода передвижения, либо изоляция. Сегодня у города есть максимум возможностей для вакцинации жителей столицы. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

Как сообщает пресс-служба КГГА, она рассказала о том, что локдаун, который введут в Киеве, по сути, будет жестким карантином для тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Киевляне должны будут сделать выбор – или сидеть дома, или вакцинироваться, чтобы свободно передвигаться по городу и работать.

"Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: или изолироваться и не выходить из дома, так как ты не имеешь "зеленого" COVID-сертификата, или вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности и мест нахождения и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных", - уточнила Старостенко.

Также она напомнила, что сегодня Минздрав определил список профессии, работники которых должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Позже перечень расширят.

"Среди них - педагоги и работники центральных и местных органов власти. Убеждена, что в дальнейшем этот список будет расширен", - добавила депутат Киевского городского совета.

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Также она добавила, что сегодня в Киеве есть широкие возможности для проведения вакцинации. От жителей столицы требуется только придти в указанные пункты и сделать прививку против коронавирусной инфекции.Читайте такжеЛокдаун в Украине и красные зоны: в Минздраве назвали сценарий по карантину в стране

"У нас есть достаточно вакцин на выбор, открыто огромное количество центров и пунктов вакцинации. В частности, 117 в медицинских учреждениях столицы, 53 мобильные бригады, более 20 пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах, к кампании по вакинации привлекаются также ЦПАУ. Единственное, что нужно сделать - это прийти и вакцинироваться", - подчеркнула Анна Старостенко.

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что в Киеве в скором времени могут усилить карантинные мероприятия. Он рассказал об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом и назвал массовую вакцинацию жителей столицы единственным способом избежать усиленных противокоронавирусных ограничений.

21 октября Кличко заявил, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в пятницу, 22 октября, должна принять решение о переводе Киева в красную зону карантина.

Также киевский градоначальник заявил, что если Киев попадет в красную зону, то город ожидают ряд запретов, связанных с работой заведений общепита, гостиниц, спортивных залов и фитнес-центров. Транспорт продолжит работу в прежнем режиме.