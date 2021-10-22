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Киев - на пороге "красной зоны": Кличко озвучил все возможные запреты

22 октября 2021, 11:56
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Меры по усилению карантина Штаб по борьбе с коронавирусом обсудит в пятницу, 22 октября. Столица из "оранжевой" может переместиться в "красную" зону.

Локдаун
Киев могут перевести в красную карантинную зону / Фото Униан

Киев пока что находится в "оранжевой зоне", но столичные власти готовятся к ужесточению карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с новой волной COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения начнут действовать в столице, если город окажется в "красной зоне". К слову, меры по усилению карантина Штаб по борьбе с коронавирусом обсудит в пятницу, 22 октября.

Что будет запрещено в "красной зоне" карантина

  • принимать посетителей в заведениях питания;
  • деятельность учреждений гостиничной сферы;
  • посещение учреждений и учреждений социальной защиты;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Посещать данные заведения и учреждения разрешено при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Что разрешено в "красной зоне"

Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Спортзалы и фитнес-центры смогут посещать спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры.

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Как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Напомним, с 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Как будут работать учебные заведения

Посещение учебных заведений прекращается с 23 октября по 8 ноября. Каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября.

На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Будут работать и другие учебные заведения, если все сотрудники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.

Украина поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

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