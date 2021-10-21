Украина - в тройке антилидеров в мире по числу жертв COVID-19 за сутки

В Европе наша страна оказалась второй по показателю смертности от коронавируса за сутки.
Украина поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.
Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometers, 19 октября в Украине жертвами коронавируса стали 495 пациентов - это на 43 меньше, чем днем ранее. Но среди показателей в мире – это один из самых высоких показателей. В целом, за сутки 19 октября в мире скончались от COVID-19 более 7,5 тыс. заболевших.
На первом месте по смертности за указанные сутки - США (2005 жертв коронавирусной инфекции), на втором - Россия (1028).
В Европе Украина оказалась второй по показателю смертности от коронавируса за сутки.
Как сообщал Главред, по состоянию за сутки 20 октября 2021 года Украина установила два антирекорда за все время пандемии. За 24 часа коронавирус выявили у 22 415 жителей страны. При этом летальных случаев - 546.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.
"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.
По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.
Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.