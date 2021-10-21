Украина - в тройке антилидеров в мире по числу жертв COVID-19 за сутки

На первом месте по смертности от COVID - США, на втором - Россия / Фото Reuters

Украина поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometers, 19 октября в Украине жертвами коронавируса стали 495 пациентов - это на 43 меньше, чем днем ранее. Но среди показателей в мире – это один из самых высоких показателей. В целом, за сутки 19 октября в мире скончались от COVID-19 более 7,5 тыс. заболевших.

На первом месте по смертности за указанные сутки - США (2005 жертв коронавирусной инфекции), на втором - Россия (1028).

В Европе Украина оказалась второй по показателю смертности от коронавируса за сутки.

worldometers.info/coronavirus

Как сообщал Главред, по состоянию за сутки 20 октября 2021 года Украина установила два антирекорда за все время пандемии. За 24 часа коронавирус выявили у 22 415 жителей страны. При этом летальных случаев - 546.

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.