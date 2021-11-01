УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся

1 ноября 2021, 07:33
Прослушать новость
Остановить

Граждане смогут посещать заведения, пользоваться транспортом при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа о выздоровлении от COVID.

карантин
Карантин в Киеве усилен с 1 ноября / УНИАН

С полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

Вход с COVID-сертификатом или тестом

С 1 ноября для того, чтобы посетить торговый центр, заведение питания или некоторые государственные учреждения, а также проехаться в общественном транспорте столицы, нужно предъявить один из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации против COVID-19 ("желтый" или "зеленый" внутренний документ или международный);
  • отрицательный свежий тест, сделанный методом ПЦР или экспресс-методом для обнаружения антигена SARS-CoV-2;
  • документ, удостоверяющий выздоровление от коронавируса.

Данные документы помогут беспрепятственно посетить:

  • заведения питания;
  • торговые (ТЦ) и торгово-развлекательные центры (ТРЦ);
  • заведения культуры (кино, музеи, выставки и т. д.);
  • спортзалы и фитнес-центры;
  • отели;
  • заведения социальной защиты,
  • центры предоставления админуслуг;
  • управления труда и соцзащиты;
  • управления Пенсионного фонда;
  • массовые мероприятия.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют негативный ПЦР-тест.

Куда можно пойти без COVID-сертификата или теста на коронавирус

Без ограничений в красной зоне карантина могут работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.

Реклама

Как будет работать общественный транспорт в Киеве с 1 ноября

Метро, маршрутки, троллейбусы, трамваи будут работать в обычном режиме, но ездить в них смогут граждане, у которых есть COVID-сертификат или свежий тест.

Проверять наличие таких документов будут на входе в транспорт и выборочно. В метрополитене, на остановках наземного коммунального и частного транспорта столицы будут работать специальные группы правоохранителей.

Как будут работать школы и детские сады

В школах с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме (от первого до одиннадцатого класса). В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Детсады продолжат работать при условии вакцинации 100% персонала заведений.

Мэр Виталий Кличко назвал усиление карантина необходимостью, а сами усиленные ограничения – карантином невакцинированных.

Когда Киев выйдет из красной зоны

В Минздраве пояснили, что красная зона в регионе действует до стабилизации ситуации и зависит от COVID-показателей. В частности, речь идет об уровне госпитализации, числе заболевших, уровне тестирования и загруженности больничных коек с кислородом.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее сообщал, что по опыту предыдущих ограничений, среднее время пребывания региона в "красной" зоне составляет 37 дней.

Как сообщал Главред, в субботу, 30 октября количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

viber
коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус в Киеве коронавирус новости Карантин в Киеве красная зона карантин новости карантинные зоны зоны карантина локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красотыВ моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться ЕвропуУкраине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: Комаровский назвал противопоказанияКому нельзя вакцинироваться от COVID-19: Комаровский назвал противопоказания Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные переменыГороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены
07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся

07:05

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

06:01

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

Реклама
05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

05:02

День всех святых 2021:  традиции и запреты дня

04:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

03:51

Открыт новый вид предка человека

03:02

День гадания на кофейной гуще: топ-3 способа как ее можно использовать

02:41

"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

02:14

Раскрыта страшная причина облысения

01:55

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

01:16

Новый Майдан или капкан Кремля: астролог сказал, удержит ли Зеленский власть Видео

00:51

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

00:19

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

31 октября, воскресенье
23:51

В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Видео

23:15

На Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погода Видео

22:56

В России заявили о готовности провести встречу в нормандском формате Видео

Реклама
22:45

В семье Анатолия Анатолича случилось горе

22:33

Опята Порошенко: экс-президент похвастался своим урожаем на "тихой охоте"

22:27

Выборы мэра Харькова завершились: первые данные экзит-пола Видео

22:17

В ООН назвали самый жаркий год в истории наблюдений за климатом Видео

22:15

В Киеве на рынках стали продавать мясо "для Тищенко" по 20 гривен за килограмм Видео

21:35

Зеленский прибыл в Великобританию на Конференцию ООН по изменению климата Видео

20:49

"Его убили": нардеп Анна Скороход сделала громкое заявление о погибшем Антоне Полякове Видео

20:30

На Буковине коллапс: реанимации COVID-больниц заполнены на 100% Видео

20:06

Тарас Березовец: Газпром объявил Европе газовую войну

19:54

"Золотые" яйца и масло: в ноябре цены на продукты рекордно взлетят Видео

19:36

"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына

19:32

В центре Киева мужчина превратил 5-комнатную квартиру в помойку – ее удалось продать Видео

19:26

Принуждение к вакцинации лучше, чем очереди в крематории мнение

19:21

Полуголая Надя Дорофеева снялась без лифчика и удивила фанатов откровенным признанием

18:57

В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Фото Видео

18:55

Боевики на Донбассе ударили из тяжелых минометов: ВСУ понесли потери Видео

18:51

Вопреки недугу: звёздный винничанин с ДЦП после сотен отказов таки нашел работу Видео

18:30

Каменских с фиолетовыми волосами и в ультракоротком платье похвасталась стройными ножками

18:22

Пенсии в Украине существенно вырастут: кому и сколько добавят Видео

17:52

Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты

Реклама
17:48

Скачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года Видео

16:54

Врач назвал новые и опасные симптомы штамма коронавируса Дельта+ Видео

16:48

"Ужасы" реанимации: врач раскрыл причину роста смертности от коронавируса Видео

16:43

На Полтавщине произошло масштабное ДТП с участием детей Видео

16:40

На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит Видео

16:14

Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт Видео

16:06

Эксперты заявили об опасности мяса: сколько можно употреблять в день Видео

15:57

Донбасс превратят в полигон: эксперт спрогнозировал ответ РФ на удары Bayraktar Видео

15:40

На себя не похож: Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель украинки на съемках фильма Видео

14:57

Украину зальет дождями: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять