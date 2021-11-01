Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся

Карантин в Киеве усилен с 1 ноября / УНИАН

С полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

Вход с COVID-сертификатом или тестом

С 1 ноября для того, чтобы посетить торговый центр, заведение питания или некоторые государственные учреждения, а также проехаться в общественном транспорте столицы, нужно предъявить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19 ("желтый" или "зеленый" внутренний документ или международный);

отрицательный свежий тест, сделанный методом ПЦР или экспресс-методом для обнаружения антигена SARS-CoV-2;

документ, удостоверяющий выздоровление от коронавируса.

Данные документы помогут беспрепятственно посетить:

заведения питания;

торговые (ТЦ) и торгово-развлекательные центры (ТРЦ);

заведения культуры (кино, музеи, выставки и т. д.);

спортзалы и фитнес-центры;

отели;

заведения социальной защиты,

центры предоставления админуслуг;

управления труда и соцзащиты;

управления Пенсионного фонда;

массовые мероприятия.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют негативный ПЦР-тест.

Куда можно пойти без COVID-сертификата или теста на коронавирус

Без ограничений в красной зоне карантина могут работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.

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Как будет работать общественный транспорт в Киеве с 1 ноября

Метро, маршрутки, троллейбусы, трамваи будут работать в обычном режиме, но ездить в них смогут граждане, у которых есть COVID-сертификат или свежий тест.

Проверять наличие таких документов будут на входе в транспорт и выборочно. В метрополитене, на остановках наземного коммунального и частного транспорта столицы будут работать специальные группы правоохранителей.

Как будут работать школы и детские сады

В школах с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме (от первого до одиннадцатого класса). В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Детсады продолжат работать при условии вакцинации 100% персонала заведений.

Мэр Виталий Кличко назвал усиление карантина необходимостью, а сами усиленные ограничения – карантином невакцинированных.

Когда Киев выйдет из красной зоны

В Минздраве пояснили, что красная зона в регионе действует до стабилизации ситуации и зависит от COVID-показателей. В частности, речь идет об уровне госпитализации, числе заболевших, уровне тестирования и загруженности больничных коек с кислородом.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее сообщал, что по опыту предыдущих ограничений, среднее время пребывания региона в "красной" зоне составляет 37 дней.

Как сообщал Главред, в субботу, 30 октября количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.