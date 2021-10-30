"Красная" зона разрослась: в Украине уже 15 областей ужесточили карантин

Без ограничений в "красной" зоне карантина могут работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
В субботу, 30 октября количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. С сегодняшнего дня жесткие ограничения начали действовать также в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Сейчас в "красном" списке 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В "красной" зоне карантина запрещается работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.
Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.
В какие заведения COVID-документы не нужны
Без ограничений в "красной" зоне карантина могут работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.
Напомним, Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что новый локдаун в Киеве будет "гибридным", что предполагает одновременно меры по ограничению, а также меры по вакцинации.