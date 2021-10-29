В Киеве вводят "гибридный" локдаун: новые запреты и ограничения

Транспорт может работать в любой зоне эпидемической опасности при соблюдении мер.
Новый локдаун в Киеве будет "гибридным", заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, "гибридный" локдаун предполагает одновременно меры по ограничению, а также меры по вакцинации.
Как будет работать бизнес во время "гибридного" локдауна
Он пояснил, что субъекты хозяйствования, в том числе ТРЦ, смогут не прекращать свою деятельность на период локдауна при условии, что весь персонал будет вакцинирован, а также если посетителей будут проверять на наличие COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.
"Люди, желающие, чтобы их бизнес работал, могут вакцинироваться и контролировать посетителей. Если бизнес вакцинировался на 100%, он может работать в любой зоне, и в "оранжевой", и в "красной", – подчеркнул чиновник.
Что меняется в работе общественного транспорта
Собеседние отметил, что при соблюдении противоэпидемических мер общественный транспорт может работать в любой зоне эпидемической опасности при соблюдении дистанции, наличия масок, дезинфекции, а также документа о вакцинации.
Рубан добавил, что приближение столицы к "красной" зоне прогнозируемо. Киев готовится к ухудшению эпидемической ситуации, в частности, разворачивает новые койки.
Читайте такжеСамое страшное - впереди: экс-министр объяснил неизбежность тотального локдауна
Напомним, Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Красная зона предполагает ограничения на работу заведений общественного питания, непродовольственных рынков и спортивных залов. Однако запреты не будут действовать для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;