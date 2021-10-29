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В Киеве вводят "гибридный" локдаун: новые запреты и ограничения

29 октября 2021, 09:32
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Транспорт может работать в любой зоне эпидемической опасности при соблюдении мер.

Транспорт
В Киеве усиливают карантинные ограничения / УНИАН

Новый локдаун в Киеве будет "гибридным", заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, "гибридный" локдаун предполагает одновременно меры по ограничению, а также меры по вакцинации.

Как будет работать бизнес во время "гибридного" локдауна

Он пояснил, что субъекты хозяйствования, в том числе ТРЦ, смогут не прекращать свою деятельность на период локдауна при условии, что весь персонал будет вакцинирован, а также если посетителей будут проверять на наличие COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.

"Люди, желающие, чтобы их бизнес работал, могут вакцинироваться и контролировать посетителей. Если бизнес вакцинировался на 100%, он может работать в любой зоне, и в "оранжевой", и в "красной", – подчеркнул чиновник.

Что меняется в работе общественного транспорта

Собеседние отметил, что при соблюдении противоэпидемических мер общественный транспорт может работать в любой зоне эпидемической опасности при соблюдении дистанции, наличия масок, дезинфекции, а также документа о вакцинации.

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Рубан добавил, что приближение столицы к "красной" зоне прогнозируемо. Киев готовится к ухудшению эпидемической ситуации, в частности, разворачивает новые койки.

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Напомним, Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красная зона предполагает ограничения на работу заведений общественного питания, непродовольственных рынков и спортивных залов. Однако запреты не будут действовать для тех, у кого есть COVID-сертификат или отрицательный тест. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;

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