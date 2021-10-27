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В Украине усилят карантин: 15 областей попадут в "красную" зону

27 октября 2021, 20:29
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Сегодня только три региона Украины находятся в "желтой" зоне.

карантин в Украине
Карантин в Украине / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин.

По его словам, уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

Кроме того, усиленный карантин затронул уже большинство областей Украины. Кузин не исключил возможность того этот список будет увеличиваться. Сегодня только три региона находятся в "желтой" зоне. Уже с 30 октября в "красной" зоне карантина будет находиться 15 областей Украины.

"Мы имеем два способа остановить распространение коронавирусной болезни. Первый и основной - вакцинация. Второй - усиление противоэпидемических мер", - добавил главный санитарный врач, передает телеканал Дом.

Кузин напомнил, что по состоянию на сегодня в Украине 66% коек, которые выделены для лечения больных коронавирусом, уже заняты. В стационарах находится 41331 пациент с COVID-19 и еще 6 тысяч человек с подозрением на инфекцию.

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"Мы видим, что уровень госпитализации продолжает расти, но в то же время продолжают расти и темпы вакцинации. Только за прошедшую неделю было сделано 1,5 млн прививок", - сказал он.

Кузин обратил внимание, что темпы вакцинации особенно выросли в регионах, где введен "красный" уровень эпидопасности. Он призвал украинцев не ждать усиления карантина, а делать прививки от коронавируса.

"В первую очередь это нужно, для того чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, не позволить болезни положить вас в реанимацию. Вакцинация - это единственная возможность избежать коллапса медицинской системы", - резюмировал главный санитарный врач.

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Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.

viber
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