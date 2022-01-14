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"Это вам за Волынь и ОУН УПА": хакеры "положили" правительственные сайты Украины

14 января 2022, 09:11
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От хакерской атаки пострадали сайты МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, а также портал Дия.

Хакеры, вирус, компьютеры, кибератака
Прошлой ночью хакеры атаковали правительственные сайты и Дию / Reuters

В Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работают такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится на Facebook-странице Минобразования.

В то же время в ведомстве призывают граждан пользоваться другими вебресурсами. Речь идет об официальных страницах госструктур в социальных сетях.

"Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция, просим пользоваться официальными вебресурсами МОН", - добавили в ведомстве.

При входе на портал госуслуг Дия всплывает такое сообщение:

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"Сервис временно недоступен. В связи с необходимостью проведения плановых технических работ доступ к Кабинету временно ограничен". При этом проблем с работой приложения Дия нет.

Тем временем советник по вопросам кибербезопасности украинской политической партии Демократична Сокира Андрей Баранович написал на своей странице в Facebook, что на сайтах госструктур начали ночью всплывать сообщения при входе с таким содержанием:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Стартовая страница МИД Украины / скриншот

"На сайтах появилось сообщение на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме, что как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики. РИАН поставил новость уже через два часа после взлома. В EXIF картинки координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу", - отметил Баранович.

Как сообщал Главред, в прошлом году компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США - Colonial Pipeline Company –атаковали хакеры. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.

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