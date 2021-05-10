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В США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение

10 мая 2021, 07:23

Под прицелом хакеров оказалась компания, которая прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки и обеспечивает ресурсом 50 млн американцев.

Хакеры, вирус, компьютеры, кибератака
В США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение / Reuters

Компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США - Colonial Pipeline Company – атаковали хакеры. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.

Как сообщает BBC, компания объявила, что была вынуждена в суботу, 8 мая, отключить часть своих систем из-за хакерской атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.

Хакерская атака в США – о чем сообщалось ранее:

Информагентство Reuters 13 декабря 2020 года опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Атака была совершена на клиентов компании компьютерной безопасности SolarWinds.

В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

Предполагается, что еще весной 2020 года хакеры могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.

Санкции США против России из-за кибератаки:

  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 29 марта президент США Джо Байден решил продлить на год действие санкций против Российской Федерации за кибератаки на Штаты.

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