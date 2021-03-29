Байден принял важное решение насчет России

Джо Байден продлил санкции против РФ за хакерские атаки / Reuters

Президент США Джо Байден решил продлить действие санкций против Российской Федерации за кибератаки на Штаты.

Ограничительные меры продлены на год, сообщили в Белом доме.

Срок действия санкций истекал 1 апреля 2021 года, а теперь они будут действовать до этого же числа 2022-го.

Власти США впервые ввели санкции за кибератаки 1 апреля 2015 года во время президентства Барака Обамы. В 2016-м ограничительные меры были расширены.

В частности под санкции попала Федеральная служба безопасности РФ, ряд организаций и физических лиц. Наказание за хакерские атаки такое – заморозка активов в Штатах и запрет на въезд в страну.

Кибератаки России на США

Западные СМИ писали, что хакеры, которые работали на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.

В июле Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам российской военной разведки за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании, которая проходила в Штатах в 2016 году.

Граждан РФ обвинили во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии.

Власти России утверждали, что не причастны к кибератакам на США.

Справка. Джо Байден – демократ, он стал президентом США в начале 2021 года – инаугурация в качестве 46-го американского лидера состоялась 20 января 2021, пишет Википедия.

Предшественник Байдена – республиканец Дональд Трамп. Политик занимал пост президента с 20 января 2017-го. СМИ писали, что Россия помогла ему стать главой Штатов.