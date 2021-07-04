УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Байден сделал заявление о хакерской атаке в США и предупредил Россию об ответном ударе

4 июля 2021, 10:25
Прослушать новость
Остановить

В Вашингтоне выясняют обстоятельства хакерской атаки на компанию Kaseya.

Джо Байден
Россию ждет ответ от США в том случае, если выяснится, что атаковавшие Kaseya связаны с Москвой - Байден / Reuters

Соединенные Штаты изучают инцидент с кибератакой на IT-компанию Kaseya, сфера деятельности которой связана с дистанционным контролем за программами, которыми пользуются клиенты компании. В Вашингтоне пока не уверены, что за хакерской атакой стоят российские власти, однако если это станет доказанным фактом, американские власти нанесут ответный удар. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Как сообщает Reuters, американский глава государства сказал о том, что первоначально в США не видели следа российских властей в ситуации с кибератакой на Kaseya. Однако теперь в Вашингтоне не исключают причастности россиян, а спецслужбы намерены провести расследование. Если выяснится, что официальная Москва каким-либо образом связана с такими действиями, Штаты примут ответные меры.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

"Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, накануне Дня Независимости Соединенных Штатов Америки, который празднуется 4 июля, американская IT-компания Kaseya подверглась кибернетической атаке со стороны хакеров. Пострадали около 200 компаний, которые пользуются программным обеспечением Kaseya.

Согласно данным Bloomberg, к атаке может быть причастна группировка REvil. Хакеров связывают с российскими властями.

Реклама

Встреча Байдена и Путина в Женеве

В Женеве 16 июня состоялся саммит США и России, в рамках которого прошла встрече американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных проблем в отношениях двух государств.

На переговорах представителей Вашингтона и Москвы Байден предупредил Путина о том, что если российские хакеры будут атаковать объекты критической инфраструктуры США, то американцы применять весомый арсенал ответных действия против России.

Журналист Иван Яковина считает, что встреча Байдена и Путина стала победной для россиян. И теперь, по его мнению, мир ожидает новая волна российских хакерских атак.

новости России новости США Джо Байден хакерская атака
Сейчас вы просматриваете новость «Байден сделал заявление о хакерской атаке в США и предупредил Россию об ответном ударе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церквиЗамучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви "Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом"Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Почему Москва остается в плену своих собственных ошибокПочему Москва остается в плену своих собственных ошибок Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетяхМаша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

Последние новости

10:25

Байден сделал заявление о хакерской атаке в США и предупредил Россию об ответном ударе

09:55

Гороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещание Видео

09:52

"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

09:27

"Гора оказалась неприступной": Шевченко прокомментировал "римское фиаско" сборной Украины Видео

08:45

13-летний американец умер во сне после второй дозы прививки вакциной Pfizer Видео

Реклама
08:18

Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавируса Видео

07:45

Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа мнение

07:38

Ярмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землю Видео

06:30

Чего ждать от России после принятия закона о коренных народах мнение

06:02

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы

05:04

Почему белая рубашка – самый важный элемент женского гардероба Фото Видео

04:22

Какую малину ни в коем случае нельзя покупать - ответ эксперта Видео

03:50

Учения Sea Breeze: эксперт предупредил об угрозе столкновения с РФ Видео

03:02

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

02:19

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

01:37

"Русский народ и украинцы будут братьями": скандальный блогер Ивангай извинился за посты о РФ Видео

00:51

Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным Видео

00:20

Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

03 июля, суббота
23:50

Украина – Англия 0:4, команда Шевченко вылетела с Евро-2020 после разгрома в 1/4 Видео

23:27

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

Реклама
23:17

"Ждем в Крыму": у Путина не исключили приезда Лукашенко на полуостров Видео

22:48

Знак Зодиака Лев – даты, ключевые качества и совместимость с другими знаками

22:22

Родственники "Алёнушки": в РФ опозорились с новым жутким памятником Видео

21:58

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

21:33

"Чмо, безграмотный": Арестович влип в скандал из-за каблуков на подготовке парада ВСУ Видео

21:12

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

20:36

Пекло до +40: синоптик рассказала, ждать ли "страшную жару" в июле Видео

20:10

"Премии в Набсовете по 500 тысяч": депутат получил грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне УЗ

19:35

Украина соскучилась по позитиву мнение

19:34

Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение Видео

18:37

Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе Видео

18:32

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Видео

17:35

Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода Видео

17:29

На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами Видео

17:14

Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Видео

16:57

В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Видео

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

Реклама
15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

14:45

"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины Видео

14:29

Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины Видео

14:02

Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало Видео

12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять