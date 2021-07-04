Байден сделал заявление о хакерской атаке в США и предупредил Россию об ответном ударе

Россию ждет ответ от США в том случае, если выяснится, что атаковавшие Kaseya связаны с Москвой - Байден / Reuters

Соединенные Штаты изучают инцидент с кибератакой на IT-компанию Kaseya, сфера деятельности которой связана с дистанционным контролем за программами, которыми пользуются клиенты компании. В Вашингтоне пока не уверены, что за хакерской атакой стоят российские власти, однако если это станет доказанным фактом, американские власти нанесут ответный удар. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Как сообщает Reuters, американский глава государства сказал о том, что первоначально в США не видели следа российских властей в ситуации с кибератакой на Kaseya. Однако теперь в Вашингтоне не исключают причастности россиян, а спецслужбы намерены провести расследование. Если выяснится, что официальная Москва каким-либо образом связана с такими действиями, Штаты примут ответные меры.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

"Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, накануне Дня Независимости Соединенных Штатов Америки, который празднуется 4 июля, американская IT-компания Kaseya подверглась кибернетической атаке со стороны хакеров. Пострадали около 200 компаний, которые пользуются программным обеспечением Kaseya.

Согласно данным Bloomberg, к атаке может быть причастна группировка REvil. Хакеров связывают с российскими властями.

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Встреча Байдена и Путина в Женеве

В Женеве 16 июня состоялся саммит США и России, в рамках которого прошла встрече американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных проблем в отношениях двух государств.

На переговорах представителей Вашингтона и Москвы Байден предупредил Путина о том, что если российские хакеры будут атаковать объекты критической инфраструктуры США, то американцы применять весомый арсенал ответных действия против России.

Журналист Иван Яковина считает, что встреча Байдена и Путина стала победной для россиян. И теперь, по его мнению, мир ожидает новая волна российских хакерских атак.