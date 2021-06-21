Прорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом

Джо Байден оказался не готовым к встрече с Путиным - журналист / Reuters

Американский президент Джо Байден оказался не готовым к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. После саммита в Женеве мировым "диктаторам" стало понятно, что Запад ничего не может противопоставить их деятельности. Теперь Россия значительно усилит свое давление. Москва может пойти на новые провокации на Донбассе и реализацию военной операции по обеспечению водой оккупированного Крыма. Об этом заявил обозреватель-международник Иван Яковина.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Байден на самом деле оказался не таким подготовленным политиком, как предполагалось ранее. Теперь, после саммита в Женеве, "диктаторы" всего мира погрузятся в атмосферу вседозволенности. Они уже поняли, что у Запада нет реальных рычагов влияния на их деятельность.

"У меня сложилось ощущение, что Байден оказался намного менее подготовленным к встрече с Путиным, чем считалось ранее. Я признаю, что ошибался, считая Байдена достаточно опытным и жестким политиком для адекватного диалога с президентом из темной подворотни. Самое плохое в таком повороте событий, что теперь диктаторы по всему миру обнаглеют. После саммита в Женеве им стало ясно, что теперь можно всё, нет такого преступления, за которое Запад заставит их ответить", - полагает Яковина.Читайте такжеНовый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях

Журналист предполагает, что теперь Россия может решиться на новую провокацию на Донбассе и операцию по обеспечения Крыма водным ресурсом. Кроме того, по его мнению, российскую и белорусскую оппозицию ожидают репрессии, выборы в Госдуму будут полностью подтасованы, а хакерские атаки с территории РФ только усилятся. Причиной тому он видит отсутствие влияния Запада на вышеуказанные процессы.

"Российская и белорусская оппозиция будут раздавлены, выборы в Госдуму России будут полностью сфальсифицированы, хакерские атаки из России начнутся с новой силой. Москва все более активно начнет поддерживать деструктивные популистские ультраправые силы в Европе. Украине надо ждать новых военных провокаций на Донбассе, Путин может решиться и на прорыв из Крыма к Новой Каховке, где находится водозабор для Северокрымского канала. Для российской власти главным итогом саммита в Женеве стали слова "Байден разрешил". Кремль уверен, что США не будут вмешиваться в его дела, и можно всё", - подчеркнул Иван Яковина.

Встреча Байдена и Путина

Саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Стороны обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Байден предупредил Путина о том, что если связанные с Россией хакеры пойдут в атаку на стратегические объекты американской инфраструктуры, то Штаты применят арсенал ответных действий против Москвы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.