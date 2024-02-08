Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

Специалисты ГУР МО провели успешную кибератаку против российских оккупантов, в результате враг потерял доступ к серверам в программе управления БпЛА, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Киберспециалисты ГУР МО Украины осуществили очередную успешную операцию против российских оккупантов - по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами. Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.
В ГУР МО отмечают, что программное обеспечение позволяет вражеским операторам БпЛА настраивать пульты управления и создавать новые, захватывать видео и передавать картинку на командный пункт, а также управлять дроном с компьютера, а не через пульт.
Указывается, что данный вражеский проект перепрошивки БпЛА обеспечивает функционирование системы "свой-чужой" через веб-серверы.
"По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает россиянам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - подчеркивается в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что враг пытается решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления.
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