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Новая кибератака: хакеры "положили" сайт Prozorro и ресурсы судов

17 января 2022, 15:35
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Кибератаке подверглась система государственных закупок Prozorro.

Хакеры, вирус, компьютеры, кибератака
Хакеры снова атаковали украинские сайты / Reuters

В Украине продолжается кибератака на официальные веб-ресурсы органов государственной власти.

В частности, в Государственной службе специальной связи и защиты информации сообщили о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro.

"Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Шевченковском райсуде Киева заявили о том, что лишились доступа к своим электронным системам.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный) реестра судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независящим от суда причинам", - говорится в сообщении.

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На данный момент продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных.

Мощная кибератака на госсайты

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт Дия.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке.

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