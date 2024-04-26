Под носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москве вертолет Ка-32

ГУР Минобороны Украины уничтожило вертолет Ка-32, который россияне использовали для авиаподдержки своей армии.

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ГУР уничтожило прямо в Москве вертолет Ка-32 / коллаж Главред, фото УНИАН

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило российский вертолет Ка-32, который находился на московском международном аэродроме "Остафьево", который принадлежит военному ведомству страны-агрессора. Об этом сообщает портал NV со ссылкой на свой источник в спецслужбах.

Тот отметил, что вертолет использовали для авиациаонной поддержки российской оккупационной армии, а чаще всего — для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

Позднее факт операции подтвердили напрямую и в ГУР.

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"В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Министерства обороны рф в городе москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром". Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - рассказали украинские офицеры.

Что за вертолет Ка-32? Ка-32 (по кодификации НАТО: Helix-C) — советский и российский средний транспортный вертолёт соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси, сообщает "Википедия".

Уничтожение авиации РФ - последние новости

Утром 29 февраля Вооруженные силы Украины сбили три истребителя противника. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, остальные 2 - около 9 часов утра на Мариупольском и Авдеевском направлениях.

Также 2 марта в пресс-службе воздушных сил намекнули об уничтожении самолетов 2 самолетов Российской Федерации. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

В Великобритании раскрыли, как Российская Федерация сбила свой самолет Су-27 над Крымом. Самолет Су-27, действовавший над Крымом, был сбит российской противовоздушной обороной.

10 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма упал военный вертолет Ка-27.

"Мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал. Так же была информация о том, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он упал не только по чисто техническим причинам, видимо, у него на борту произошло какое-то событие", - рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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