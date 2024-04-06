'Техническая неисправность': в Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

Самолет Су-27, который действовал над Крымом, был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня".

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Россияне могли сбить собственный самолет Су-27 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Минобороны РФ

В свежем отчете разведки Британии сообщили, что страна-агрессор Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.

Как тогда сообщили в РФ, самолет Су-27, который действовал над Крымом, был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил, передает разведка Британии.

Как отмечают британские аналитики, 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

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"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они непреднамеренно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - говорится в сводке.

В разведке добавили, что подобные случаи подтверждают влияние действий Украины.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Напомним, что СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. По меньшей мере 6 самолетов врага уничтожено, а еще 8 существенно повреждены. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

В ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому "Энгельс" в России. Удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Возможна потеря примерно 5% российских бомбардировщиков Ту-95 за один удар

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