'Техническая неисправность': в Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

В свежем отчете разведки Британии сообщили, что страна-агрессор Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.
Как тогда сообщили в РФ, самолет Су-27, который действовал над Крымом, был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил, передает разведка Британии.
Как отмечают британские аналитики, 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.
"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они непреднамеренно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - говорится в сводке.
В разведке добавили, что подобные случаи подтверждают влияние действий Украины.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Напомним, что СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. По меньшей мере 6 самолетов врага уничтожено, а еще 8 существенно повреждены. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.
В ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому "Энгельс" в России. Удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Возможна потеря примерно 5% российских бомбардировщиков Ту-95 за один удар
Больше интересных новостей:
- После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета
- "Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось у России
- Удары по НПЗ способны привести к гражданской войне в России - Тарас Загородний
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред