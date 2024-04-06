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"Заметная потеря Ту-95": в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России

Юлия Закрепа
6 апреля 2024, 08:59
Оккупанты регулярно используют бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе "Энгельс", для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине.
'Заметная потеря Ту-95': в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России
Россия потеряла 5% своих самолетов Ту-95 / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Аналитики Института изучения войны сообщили, что в случае подтверждения информации украинских СМИ о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на российском аэродроме "Энгельс-2" во время атаки дронов в ночь на 5 апреля можно будет утверждать, что Россия потеряла около 5% этих самолетов, что является "заметной потерей".

В отчете ISW сообщили, что удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Способность Украины атаковать три авиабазы в одной серии ударов является "заметным сдвигом в возможностях".

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе "Энгельс", для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине.

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По оценкам ISW, по состоянию на 2023 год РФ имела примерно 60 самолетов Ту-95.

"Если это поражение самолетов подтвердится, возможная потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 за один удар будет заметной", - говорится в отчете.

Ранее Институт отмечал, что потери самолетов для России не являются незначительными, поскольку она, вероятно, имеет около 300 различных самолетов типа Су. Сейчас российские войска используют эти самолеты для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами вдоль всей линии фронта в Украине, а ранее использовали значительно усиленные удары планирующими бомбами для достижения тактических преимуществ.

Постоянные украинские удары по российским аэродромам ухудшат способность Воздушно-космических сил (ВКС) России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, отмечают эксперты.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. СБУ вместе с военными и Силами обороны осуществила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере 6 самолетов врага уничтожено, а еще 8 существенно повреждены.

На аэродроме Бельбек самолеты РФ взорвали вместе с оккупантами. Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны Украины во время атаки поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага и раскрыл детали удара.

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