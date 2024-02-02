Самолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

Оккупанты сами признают и публикуют информацию о поражениях объектов в Крыму, напомнил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о прилетах в Бельбеке / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот

Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности удара по аэродрому Бельбек в захваченном РФ Крыму.

Как сообщил он в эфире телемарафона, Силы обороны Украины во время атаки поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

Представитель Командования Воздушных сил говорит, что лучшее подтверждение – это спутниковые снимки, на которых показаны места ударов по оккупантам.

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"Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен", – добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удар по аэродрому Бельбек

31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.

Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.

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