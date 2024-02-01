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"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

Руслана Заклинская
1 февраля 2024, 20:45обновлено 1 февраля, 21:48
Обещания о демобилизации через три года не могут быть выполнены, поскольку важно сохранять квалифицированных военнослужащих в ВСУ.
'Это - самое ошибочное решение': военный признался, почему не стоит ждать демобилизации
В ВСУ сделали тревожное заявление о демобилизации через 3 года / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Политические обещания о демобилизации через три года являются нереалистичными, поскольку армия страны нуждается в квалифицированных кадрах. Формирование резерва требует дополнительной мобилизации, а также учета профессий и рекрутинга для укомплектования армии. Об этом в эфире телемарафона заявил командир роты ударных БпЛА "Ахиллес" 26-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Относительно мобилизационных процессов внутри нашего государства. Очень много я слышу политических лозунгов. Кто обещает, что будет демобилизация через 3 года - друзья, этого не будет. Если это будет - это будет самое ошибочное решение, которое можно было бы принять в целом по обороне. Потому что "толкового" офицера, сержанта, солдата, который способен выполнять боевые задачи, их никто не отпустит. Людей, которые способны брать на себя ответственность... выполнять задачи, к сожалению, не так много", пояснил военный.

По его словам, необходимо сформировать резерв для отдыха и восстановления военнослужащих, которые уже второй год находятся на передовой. Для демобилизации и обеспечения ротационных действий нужна дополнительная мобилизация.

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"Для формирования резерва нам необходима дополнительная мобилизация людей, которые обеспечат ротационные действия и которые обеспечат мощное усиление, в случае если противник надумает открыть какой-то еще один из дополнительных фронтов. Что нужно сделать на сейчас? Сейчас нужно сделать четкий учет профессий, которые нам нужны в армии, и организовать систему рекрутинга", - подчеркнул Федоренко.

Мобилизация и ротация в Украине

Напомним, 30 января Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации, который предусматривает совершенствование процедур воинского учета, изменение призывного возраста, предоставление дополнительного отпуска военнослужащим, освобожденным из плена, привлечение органов местного самоуправления к мобилизационным мероприятиям и другие важные поправки.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что действующим военнослужащим необходима ротация, а мобилизация - вопрос справедливости. Он поддерживает закон о мобилизации и считает, что он должен быть разумным и справедливым, чтобы предоставить военным возможность для замещения и отдыха.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизацию в Украине следует вернуть к предыдущим рамкам. Он отметил, что людей на передовой следует заменять.

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